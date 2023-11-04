أبو عبيدة: المقاومة تخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ

قال الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمة شريعة الغاب".

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي، اليوم السبت، أن "المقاومة تخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ".

وتابع أن "مجاهدي (القسام) دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية، ويقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون، ويواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

ونبه إلى أن "(القسام)، أدخلت خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت قوات الاحتلال المتحصنة بالبنايات".

وأشار إلى أنه ما تم نشرة يعد جزء يسير من "بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان".

المصدر / فلسطين أون لاين