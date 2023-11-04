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حزب الله يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

04 نوفمبر 2023 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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حزب الله يستهدف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية

استهدف المقاومة الإسلامية في لبنان 3 مواقع عسكرية إسرائيلية مقابل القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأعن حزب الله في بيان اليوم السبت أن مجاهديه هاجموا مواقع “الجرداح” و “حدب البستان” و“جل العلام” بأسلحة متنوعة، بالإضافة إلى موقع العباد الذي استهدف بالصواريخ والأسلحة المناسبة، وتم تدمير جزء من تجهيزاته.

وأكدت المقاومة تحقيقها إصابات مباشرة، خلال استهداف المواقع الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي وقت سابق، نقلت الميادين عن مراسلها في الجنوب اللبناني تأكيده استهداف المقاومة الإسلامية عدداً من المواقع والنقاط الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأضاف أن المقاومة أسقطت منطاد تجسس إسرائيلياً كان قد رفعه الاحتلال فوق موقع “مسكاف عام”.

ولفت إلى أن المقاومة استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل متزامن، مشيراً أن أعنف هذه الاستهدافات من نصيب موقع “جل العلام”.

وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أن حزب الله أطلق “للمرة الأولى، صاروخ بركان نحو موقع للجيش الإسرائيلي”، وأكدت دويّ صفّارات الإنذار في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة.

وأشارت مراسلة الميادين في جنوبي لبنان إلى استهداف الاحتلال بغارات أطراف بلدات الماري، وكفر شوبا، وطير حرفا، وعيتا الشعب.

 

 

 

المصدر / وكالات
#غزة #وزير لبناني #استهداف مواقع إسرائيلية

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