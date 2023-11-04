حماس تحمل الرئيس الأمريكي المسؤولية عن "مسلسل المجازر" التي يرتكبها الاحتلال بغزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس الأمريكي وإدارته "المسؤولية عن مسلسل المجازر والتي كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، في "استمرار لسياسة الاستهداف الوحشي للمدنيين والنازحين؛ الاحتلال يشن غارّة بالطيران الأمريكي على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين الذين فقدوا بيوتهم بفعل القصف الهمجي، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة".

وأضافت الحركة: إن "الاحتلال المجرم الذي يرتكب هذه المجازر الوحشية بهدف تهجير شعبنا، تحت ضغط القصف والإبادة والتطهير العرقي؛ إنما يقوم بهذه الجرائم بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يشّنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين