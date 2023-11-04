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هنية: نتصدى لعدوان الاحتلال في الميدان والسياسة

04 نوفمبر 2023 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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إسماعيل هنية

‏قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن الحركة تتصدي "للعدوان في الميدان والسياسة".

‏وقال هنية في تصريح صحفي، نشره الموقع الرسمي للحركة، اليوم السبت " نحمي شعبنا بالمقاومة الباسلة، عبر الجهود السياسية مع كافة الأطراف المعنية".

‏وأضاف: "نستخدم كل الأوراق التي نملك بإحباط مخططات العدو".

ولليوم التاسع والعشرين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وتقصف طائرته المباني والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، كما تقصف المستشفيات والمساجد والمدارس التي تؤوي النازحين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء، والتي بلغت 9448 شهيدا بينهم 3900 طفلا و 2509 امرأة وقرابة 42158 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغ عن مفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ولاية ميدان #تحصينات الاحتلال

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