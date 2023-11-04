الصحة: 9488 شهيدا و24 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9488 جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، إن من بين إجمالي الشهداء 3900 طفل و2509 امرأة، فيما أصيب أكثر من 24 ألف آخرين بجروح مختلفة.

وذكر القدرة أن جيش الاحتلال ارتكب عشر "مجازر كبرى" في قطاع غزة لاسيما أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي وأمام بوابة المستشفى الإندونيسي واستهداف مدرستين بهما العديد من النازحين ما خلف مقتل 231 شخصا.

وأفاد القدرة بأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، مشيرا إلى تلقي بلاغات مستمرة عن 2200 مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1250 طفلا.

وأضاف أن 150 من الكوادر الصحية استشهدوا في هجمات إسرائيلية، فيما تم تدمير 27 سيارة إسعاف واستهداف 105 مؤسسات صحية، فيما خرجت 16 مستشفى و32 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين