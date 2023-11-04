هندوراس تستدعي سفيرها من تل أبيب على خلفية العدوان

أعلن وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا، استدعاء سفير بلاده لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي للتشاور على خلفية استمرار الهجمات المستمرة على قطاع غزة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، أشار وزير خارجية هندوراس إلى أن قرار استدعاء السفير روبيرتو مارتينز جاء على خلفية الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

والخميس، دعت الخارجية الهندوراسية، في بيان، الأمم المتحدة إلى إطلاق نداء لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت ضرورة احترام حقوق الإنسان تحت أي ظرف كان، واصفة ما يحدث في قطاع غزة بـ"كارثة ومأساة إنسانية".

ومن دول أمريكا اللاتينية التي سحبت سفراءها من كيان الاحتلال كولومبيا حيث أعلن رئيسها غوستافو بيترو، الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ"المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

كما أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، في وقت سابق، أن بلاده استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

المصدر / الأناضول