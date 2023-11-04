"الإعلام الحكومي": استشهاد 46 صحفيا في غزة منذ بدء العدوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 46 شهيدا.

وقال المكتب في بيان، إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين بشكل مباشر، ومنهم من استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم.

وأكد أن جرائم الاغتيال التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والصحفيين والإعلاميين بشكل خاص تعكس دموية الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الصحفيين.

وأشار إلى أن القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ولمنازل الصحفيين بشكل متعمد، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال وقتله للشعب الفلسطيني وإبادته وتهجيره.

وشدد على أن عمليات الاغتيال يجب أن يدفعنا لملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وتقديمه للمحاكم الدولية كي لا يفلت من العقاب وحمل هذه الجرائم والملفات بحق الصحفيين والتي ترتقي لجرائم حرب وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

وذكر المكتب، أن وحدة الرصد سجلت 46 شهيدا وشهيدة من الإعلاميين والصحفيين وهم:

1. الشهيد محمد الصالحي

2. الشهيد ابراهيم لافي

3. الشهيد محمد جرغون

4. الشهيد أسعد شملخ

5. الشهيد سعيد الطويل

6. الشهيد هشام النواجحة

7. الشهيد محمد أبو رزق

8. الشهيد عائد النجار

9. الشهيد محمد أبو مطر

10. الشهيد رجب النقيب

11. الشهيد أحمد شهاب

12. الشهيد عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد حسام مبارك

14. الشهيد هاني المدهون

15. الشهيد عصام بهار

16. الشهيد محمد بعلوشة

17. الشهيد عبد الهادي حبيب

18. الشهيد علي سليمان

*19. الشهيد أنس أبو شمالة

20. الشهيد سميح النادي

21. الشهيد خليل أبو عاذرة

22. الشهيد محمود أبو ظريفة

23. الشهيد محمد علي*

24. الشهيدة إيمان العقيلي

25. الشهيد محمد لبد

26. الشهيد أحمد مسعود

27. الشهيد رشدي السراج

28. الشهيد محمد الحسني

29. الشهيد سائد حلبي

30. الشهيد جمال الفقعاوي

31. الشهيد أحمد أبو مهادي

32. الشهيد ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة سلمى مخيمر

34. الشهيدة دعاء شرف

35. الشهيدة سلام ميمة

36. الشهيد ماجد كشكو

37. الشهيد عماد الوحيدي

38. الشهيد حذيفة النجار

39. الشهيد نظمي النديم

40. الشهيد مجد عرندس

41. الشهيد اياد مطر

42. الشهيد محمد البياري

43. الشهيد محمد أبو حطب

44. الشهيد زاهر الأفغاني

45. الشهيد مصطفى النقيب

46. الشهيد هيثم حرارة

المصدر / فلسطين أون لاين