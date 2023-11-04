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غوتيريش: صور الجثث المتناثرة خارج مستشفى الشفاء بغزة "مروعة"

04 نوفمبر 2023 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
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استهداف سيارات الاسعاف بصواريخ الاحتلال على مدخل مستشفى الشفاء بغزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه إزاء هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي تعرضت له سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة مساء أمس، قائلا إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".

وفي بيان صحفي قال غوتيريش إن "المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، يُحاصرون منذ ما يقرب من شهر ويُحرمون من المساعدات، ويقتلون، ويُقصفون".

وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة مروع. لا يصل القطاع ما يكفي من الغذاء والماء والدواء لتلبية احتياجات الناس. والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه آخذ في النفاد".

وأكد أن "أعداد النازحين في ملاجئ الأونروا تفوق القدرة الاستيعابية لتلك الملاجئ بما يقرب من أربعة أضعاف فيما تتعرض للقصف.

وأردف: "المشارح تفيض والمحلات التجارية فارغة وحالة الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة بين الأطفال. إن السكان بأكملهم مصابون بالصدمة. ولا يوجد مكان آمن".

وجدد غوتيريش نداءاته السابقة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مشددا على ضرورة السماح بدخول الإمدادات والخدمات الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وبأنحائها بشكل آمن وعلى نطاق يتناسب مع هذا الوضع المأساوي.

وطالب "جميع أصحاب النفوذ أن يمارسوا تأثيرهم لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد الصراع الذي قد يعم المنطقة بأكملها".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف، الأولى عند دوار أنصار غرب مدينة غزة، والثانية أمام مجمع الشفاء بالمدينة، ما أدى إلى سقوط 15 شهيدا، و60 جريحا".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9227 مواطنا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516.

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #مستشفى الشفاء #عدوان الاحتلال

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