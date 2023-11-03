هنية: استهداف المستشفيات يعبر عن مأزق الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، مساء الجمعة، إن الاستهداف المنظم للمشافي في قطاع غزة من قبل طائرات العدو الإسرائيلي "تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة".

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، محيط مستشفيات "الشفاء" و "القدس" والمستشفى "الإندونيسي"، في مجزرة جديدة سببت مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وشدد هنية، في تصريح صحفي على أن "هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية" بحسب تقديره.

وأكد قائد حركة حماس على أن المقاومة "ستواصل دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة، ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".

وطالب "الإخوة في مصر فتح معبر رفح بشكل تام وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك تكريساً لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع الصامد وإيصال كافة احتياجاته الإنسانية".

ودعا هنية "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، والمطالبة بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم".

كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ورفع الغطاء عنه سياسياً وقانونياً وإعلامياً وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة التي يقوم بها تجاه أهلنا وشعبنا في غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين