الصحة تطالب الصليب الأحمر بتأمين وصول قافلة جرحى لجنوب غزة

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمرافقة قافلة جرحى من شمال القطاع إلى جنوبه عبر شارع الرشيد الساحلي الذي تعرض للقصف اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرافقة القافلة (قافلة الجرحى) والتي وسيتزامن مع خروجها عودة سيارات الإسعاف المحتجزة في جنوب قطاع غزة منذ الامس ولا تستطيع الحركة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها ولكل الطواقم الإنسانية الأخرى".

وأضافت: "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة توفير الحماية والممر الآمن لخروج الجرحى الا أنها عجزت عن الحصول على موافقة الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها على طريق الرشيد الساحلي.

وقال المكتب في بيان: إن "شهداء مجزرة الطريق الساحلي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى المناطق الذي زعم الاحتلال أنها آمنة".

المصدر / فلسطين أون لاين