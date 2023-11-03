"أوتشا": في غزة يعيش نحو 240 نازحا في غرفة صفية واحدة

قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركه، اليوم الجمعة، إنه "في بعض ملاجئ قطاع غزة يعيش نحو 240 نازحا في غرفة صفية تبلغ مساحته 40 - 60 مترًا مربعًا فقط".

وقال لاركه في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف إن "العدد تضخم إلى ما يقرب من 1.5 مليون في غزة".

وأضاف أن "هذا يشمل ما يقرب من 700 ألف شخص يقيمون في 149 منشأة تابعة للأونروا".

وأوضح المسؤول الأممي: "لإعطاء صورة واضحة، هذا يعني أنه في بعض الملاجئ يعيش ما يصل إلى 240 نازحا في فصول دراسية تبلغ مساحتها 40 إلى 60 متراً مربعاً، معطياً مثالاً مركز التدريب في "خان يونس".

وأضاف أن "مركز "خان يونس" يستضيف حاليا 22 ألفا و100 نازح، أي أكثر من عشرة أضعاف طاقته الاستيعابية".

ولفت لاركه أن "التقديرات تشير إلى أن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجات 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأشار إلى أن "الأزمة في غزة والمناطق المحتلة في فلسطين مستمرة في التفاقم، وأنهم سيطلقون نداء طوارئ محدثّ للمساعدة خلال الجزء المتبقي من العام".

المصدر / الأناضول