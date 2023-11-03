الصحة: 9227 شهيدا و23 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9227 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 3826 طفلا و2405 نساء، فيما أصيب أكثر من 23500 آخرين بجروح مختلفة.

ووفق القدرة فإن الوزارة تلقت بلاغات عن 2100 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1200 طفل.

وأشار إلى أن 136 من الكوادر الصحية استشهدوا في القصف الإسرائيلي، فيما تم تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 102 مؤسسة صحية.

وكانت مصادر أمنية وطبية ذكرت في وقت سابق أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات مكثفة على عدة مواقع في غزة.

وتركزت الغارات على أطراف مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع ومخيم البريج وسط القطاع وأحياء الزيتون وتل الهوى والشجاعية والكرامة في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين