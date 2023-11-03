مسيرة تركية نحو قاعدة إنجرليك الأمريكية تضامنا مع غزة

أعلن رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية بولنت يلدرم، انطلاق مسيرة اليوم الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك الأمريكية، في ولاية أضنة جنوب البلاد، بهدف الضغط لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تحرك مئات السيارات التركية نحو قاعدة انجرليك الأمريكية، متوشحة بالأعلام الفلسطينية والصور التضامنية مع قطاع غزة، في مواجهة عدوان الاحتلال المدعوم أمريكيا.

وقال يلدرم، في تصريحات إعلامية: "سنتوجه نحو قاعدة إنجرليك، أيها الشعب التركي انتفض، وانطلِقوا بالآلاف، لا تبقوا في منازلكم، ولا تناموا، ولا تغفوا، فالأطفال تقتل، وإذا بقيتم صامتين على مقتل هؤلاء الأطفال سيحدث نفس الأمر لأطفالنا".

وتوجه يلدرم، إلى سكان أوروبا والولايات المتحدة، قائلا "الصهيونية احتلتكم، فهؤلاء لا يلقون القنابل على فلسطين فقط، ولكن يستعمرونكم أيضا، فأكبر أرض تحتلها الصهيونية هي الأرض التي يعيش عليها الشعب الأمريكي".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ28 على التوالي، مستهدفاً منازل الآمنين، فيما تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 10 آلاف معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 23 ألف بجراح مختلفة.

المصدر / قدس برس