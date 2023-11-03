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أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما

03 نوفمبر 2023 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما "يشهد جريمة ضد الإنسانية".

تصريح أردوغان جاء في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة.

وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وأضاف أردوغان: "غزة تشهد جريمة ضد الانسانية منذ 28 يوما كاملة، ولا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية".

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #رجب طيب أردوغان #عدوان الاحتلال على غزة

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