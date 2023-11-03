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إصابة جنديين صهيونين إثر سقوط مسيرة على الحدود اللبنانية

03 نوفمبر 2023 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين أحدهما جروحه متوسطة والآخر طفيفة، جراء سقوط مسيرة على جبل روس في مزارع شبعا.

وقال الجيش في بيان: "أصيب جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة نتيجة سقوط مسيرة معادية على موقع عسكري في منطقة جبل روس" في مزارع شبعا.

وتشهد الحدود اللبنانية منذ عدة أسابيع إطلاق نار متبادل بين المقاومة اللبنانية والفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على قطاع غزة، قتلت 9061 مواطنا، بينهم 3760 طفلا، وأصابت 32 ألفا.

المصدر / الأناضول
#قطاع غزة #لبنان #المقاومة اللبنانية #الاحتلال الإسرائيلي

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