الاحتلال يعيد آلاف العمال إلى غزة.. بعد أيام من الاحتجاز والتنكيل

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن آلاف العمال من قطاع غزة الذين احتجزتهم داخل أراضي 48 واعتقلتهم من الضفة الغربية بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترك الاحتلال العمال عند معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح، ومن هناك توجهوا سيرا على الأقدام مسافة 2 كيلو متر قبل أن يصلوا معبر رفح البري، ومن هناك استقلوا مركبات لنقلهم إلى أماكن سكنهم.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن الاحتلال أفرج عن 3200 عامل من غزة، وأعادهم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد العمال تعرضهم للتنكيل والضرب والإهانات الحاطة بالكرامة خلال احتجازهم في ظروف قاهرة.

وأشار عدد من العمال، أن الاحتلال جردهم من أموالهم وهواتفهم، منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، ولم يعد أي من ممتلكاتهم لهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت تصاريح عمل لنحو 18500 مواطن من قطاع غزة، حسب مكتب تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقدّرت وسائل إعلام عبرية عدد العمال الذين احتجزوا بعد 7 أكتوبر بما يصل إلى 4 آلاف مواطن، أغلبهم في مناطق "غلاف غزة" ومنطقة الجنوب وتل أبيب الكبرى والنقب.

واحتجزت قوات الاحتلال طوال الأيام الماضية عمال غزة العالقين في أماكن تكتمت عن مواقعها، بعدما قرر منسق أعمال حكومة الاحتلال، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلغاء جميع التصاريح التي أصدرها للعمال في وقت سابق، وقال: إنها لن تُفعّل مجددا.

المصدر / فلسطين أون لاين