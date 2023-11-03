مقررون أمميون يحذرون: الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية

حذّر مقررون خاصون للأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية، ودعوا لوقف إنساني لإطلاق النار.

وقال المقررون في بيان أصدروه أمس الخميس، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمعا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل يومين، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجريمة حرب".

وأكدوا أن مهاجمة مخيم يؤوي مدنيين، بينهم نساء وأطفال، "يعد انتهاكا صارخا لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وحثّ المقررون الأمميون في البيان، الذي وقعه عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراء فوري لوقف العدوان على المدنيين العزّل، منبهين إلى أن الوقت ينفد لمنع وقوع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة. وأضافوا "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية".

وأوضحوا أن الوضع في غزة وصل إلى نقطة تحول كارثية، ونبهوا إلى حاجة القطاع الماسة لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، كما حذروا من المخاطر الصحية التي تهدد سكان القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروّعة، حيث أوقع قصف الاحتلال 400 بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا، وبعد ساعات أخرى قصف حيا آخرا في المخيم ذاته ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إلى ألف بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

المصدر / وكالات