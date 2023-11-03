طائرات استطلاع أميركية تحلق فوق غزة مساندةً لعدوان الاحتلال

قال مسؤولان أميركيان، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن أسرى قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين، وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

وتقدم واشنطن دعما سياسيا وعسكريا وماليا كبيرا لكيان الاحتلال في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وتعمل الإدارة الاميركية كذلك على حشد التأييد لعدوان الاحتلال، مقابل العمل على تأليب دول العالم وحكوماته ضد المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

ويقول مسؤولون أميركيون، إن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوان مكثف على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 9 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 21 ألفا.

المصدر / وكالات