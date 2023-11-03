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الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام الاحتلال "الفوسفور الأبيض" بغزة

03 نوفمبر 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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استنكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استخدام الاحتلال الإسرائيلي "قنابل الفوسفور الأبيض" في قصفها قطاع غزة.

وأورد بيترو، في تدوينة على منصة "اكس" الجمعة، مقطع فيديو، وقال معلقا عليه: "القنبلة التي ترونها في الفيديو مصنوعة من الفوسفور الأبيض".

وأضاف: "تلتصق المواد الكيميائية بالجلد وتنفذ إلى العظم. تقتل مع ألم شديد. دولة (إسرائيل) ألقت هذه (القنبلة)".

وأشار أن استخدام الفوسفور الأبيض يعتبر "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.

وأردف: "هناك أطفال يلعبون تحت. المكان الذي أُلقيت القنبلة عليه يعود للأمم المتحدة".

وتابع: "القانون الدولي ليس كيفيا وجميع الأمم في العالم ملزمة به. ينبغي محاكمة وحبس مجرم الحرب مهما كان دينه وإيديولوجيته وأمته".

والأربعاء، أعلن بيترو، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ"المذبحة التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين".

وقال بيترو في منشور على منصة "إكس": "قررت استدعاء سفيرنا في (إسرائيل) للتشاور، إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

والثلاثاء، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)، "لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، بحسب الخارجية البوليفية.

المصدر / الأناضول
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