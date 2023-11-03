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بالصور 8 شهداء وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

03 نوفمبر 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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الاحتلال في مدخل مخيم جنين بالضفة المحتلة (أرشيف)

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب أخرون خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، كانت أعنفها في مخيم جنين الذي ارتقى فيه 4 شبان خلال تصديهم لاقتحام المخيم.

واستشهد شابان وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم، في قصف لطيران الاحتلال على مخيم جنين، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى أربعة، خلال أقل من سبع ساعات.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين وسيم زيود ويامن جرار، ووقوع أربع إصابات منها واحدة بحال الخطر، ما يرفع عدد الإصابات في المدينة والمخيم خلال الساعات الأخيرة إلى 10.

وكان استشهد الشابان سليمان ستيتي (31 عاما) وجهاد نغنغية (26 عاما)، وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من سبع ساعات، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات الاحتلال تتواجد على أطراف المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه وصلت للتعامل مع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم من الوصول إلى المصابين وأعاقت حركتها في جنين.

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وذكرت مصادر في جنين أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من دوار في المخيم والمدينة، كما تم تدمير عدد من المحلات التجارية، بالإضافة إلى تدمير شوارع رئيسة في المدينة.

وفي الخليل، أعلنت مصادر محلية عن استشهاد الشابين وديع يحيى النجار ومحمد سعيدة العزة برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفوار، صباح اليوم.

وذكرت مصادر في الخليل، أن قوات الاحتلال توغلت في المخيم بالأليات العسكرية، وسط اطلاق نار كثيف على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، أعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب إبراهيم زايد برصاص قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة.

كما استشهد الشاب عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية تل، جنوب غرب نابلس، صباح اليوم.

وأعلنت مصادر محلية عن استشهاد رمضان الذي أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات جرت في قرية تل، أول من أمس الأربعاء.

من جهة ثانية، دمرت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد خروشة في نابلس فجر اليوم.

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والأسير خالد نجل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي أسفرت عن قتل وإصابة عدد من المستوطنين قبل عدة أشهر.

على صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، أدت لاعتقال عدد من المواطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الخليل #نابلس #مخيم جنين #الضفة الغربية

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