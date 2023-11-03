القسام: أجهزنا على 4 جنود صهاينة من مسافة صفر شمال غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الجمعة، أنها قتلت 4 جنود صهاينة من المسافة صفر، في وقت تواصل كتائب القسام استهداف الاحتلال وألياته العسكرية على أكثر من محور شمال غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: "باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت مع المقاومة، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال، أن قواته تواصل خوض معارك ضارية في مواجهة مقاتلي حركة حماس.

كما أعلنت كتائب القسام صباح اليوم عن استهداف ثلاث آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد أمس الخميس أن أعداد القتلى لدى الاحتلال "أكبر بكثير" مما تعلنه قيادة الاحتلال، وتوعد في كلمة له بجعل غزة "لعنة التاريخ" على (إسرائيل).

وقال أبو عبيدة، "إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك". وخاطب الإسرائيليين قائلا، "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".

وأمس الخميس، "أقرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتكبد جيشه وقواته المتوغلة على أطراف قطاع غزة "خسائر مؤلمة" خلال المواجهة التي تخوضها مع فصائل المقاومة الفلسطينية".

وكان عضو مجلس الحرب والكابينيت الإسرائيلي المصغر، بيني غانتس، قد أكد في مؤتمر صحفي منفصل الخميس، "صعوبة المعارك في غزة. مبينًا: "الصور القادمة من المعركة مؤلمة، ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعات يسقطون".

المصدر / فلسطين أون لاين