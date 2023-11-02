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حزب الله يدخل سلاح المسيَرات وصواريخه تضرب الشمال المحتل

02 نوفمبر 2023 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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حزب الله يدخل سلاح المسيَرات وصواريخه تضرب الشمال المحتل

 

أعلن حزب الله عن استخدام طائرتين مسيَرتين في الهجوم على موقع لجيش الاحتلال، في مزارع شبعا المحتلة، اليوم الخميس.

وقال الحزب إن قواته أطلقت مسيَرتين محملتين بالمتفجرات نحو ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف، في بلاغ عسكري، أن الهدف من الغارة هو مقر قيادة الفرقة في الثكنة.

وأكد أن المسيَرتين أصابتا الهدف بشكل مباشر وحققتا خسائر فيه.

وتعتبر هذه المرة التي يدخل فيها الحزب سلاح المسيَرات في المواجهة منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

وفي وقت سابق، شنت المقاومة ضربة صاروخية واسعة طالت المستوطنات والمواقع العسكرية، على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأعلن الحزب عن استهداف منظومة التجسس في موقع “العباد” العسكري التابع لجيش الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المقاومة أطلقت نحو 25 قذيفة صاروخية، ما بين صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون، تجاه عدة مستوطنات ومواقع عسكرية لجيش الاحتلال، عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وطلب الاحتلال من المستوطنين في “كريات شمونة”، و”مرجليوت”، و”ادميت”، و”مسكاف عام”، و”أفيفيم”، و ومواقع أخرى البقاء قرب الملاجئ.

وزفَ الحزب الشهيد علي رامز حمزة “حيدر علي”، من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، الذي ارتقى على طريق القدس، كما جاء في بيانه.

المصدر / وكالات
#غزة #صواريخ ثاد #خيام حزب الله

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