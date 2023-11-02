القدرة: الاحتلال منع سفر الجرحى للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر

قال د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المصابين الذين تم الموافقة على خروجهم للعلاج في مصر لا زالوا ينتظرون في سيارات الإسعاف؛ لأن الاحتلال يمنع خروجهم لقطع الطرق الواصلة ما بين شمال إلى جنوب قطاع غزة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة العالم بتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، خاصة الوقود اللازم لعمل الأجهزة في المستشفيات.

وأكد على ضرورة توفير طريق آمن لعلاج الجرحى وتسهيل سفرهم إلى جمهورية مصر العربية والدول العربية والإسلامية الذي رحبت باستقبال الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين