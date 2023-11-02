قيادي في حماس يحذر من إفراغ غزة ويتهم أميركا بتزويد الاحتلال بأسلحة محرمة

اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة دوليا، وحذر من محاولة إفراغ قطاع غزة من سكانها عبر ورقة إخراج الجرحى، كما أدان تصريحات البيت الأبيض المتعلقة بمستقبل القطاع.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الخميس، إن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا في عدوانه على غزة مثل الفوسفور الأبيض وغيره من الأسلحة التي لا تكتفي بالقتل ولكنها تذيب الأطراف وتمزق الأجساد إلى أشلاء، وكشف أن العشرات من الشهداء وصلوا المستشفيات أشلاء محترقة، متهما الإدارة الأميركية بتزويد إسرائيل بهذا السلاح لقصف الفلسطينيين.

وأضاف أن الإدارة الأميركية وكل من يصمتون عن العدوان الإسرائيلي شركاء في كل دم فلسطيني سفك (9061 شهيدا منهم 3700 طفل وأكثر من 2300 امرأة، وجرح 22300 حتى اللحظة) فضلا عن ألفي مفقود حتى الآن جلهم من الأطفال.

وقال حمدان إن (إسرائيل) ترتكب "مجزرة القرن" بكل وضوح، وقد ارتكب العدو 3 مجازر خلال أقل من 24 ساعة راح ضحيتها نحو ألف شهيد وجريح، لكنه يفشل في تحقيق أهدافه، وقد اعترف بمقتل 18 جنديا حتى الآن ومقتل ضباط وقادة بجيشه.

وفي موضوع آخر، انتقد القيادي بحماس تصريحات البيت الأبيض المتعلقة بمستقبل قطاع غزة دون حماس، وعلق على ذلك قائلا "ندين هذه التصريحات ونعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني وعدوانا على شعبنا".

وأضاف " نعتبر أن الإدارة الأميركية لم تكتف بتوفير الغطاء للاحتلال ولم تكتف بتزويده بالسلاح وجريمتها في محاولة تهجير أبناء شعبنا إلى سيناء، ولكنها تأتي لتطرح عنوانا سياسيا هو تشكيل قيادة فلسطينية وفق المعايير الأميركية".

وشدد حمدان على أنه لا يوجد فلسطيني يقبل ما يطرحه البيت الأبيض من ترتيبات بخصوص غزة "إلا من يريد أن يصنف نفسه في خانة العملاء والخونة لشعب الفلسطيني" مؤكدا أن اختيار قيادة الشعب الفلسطيني شأن فلسطيني صِرف.

المصدر / فلسطين أون لاين