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غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

02 نوفمبر 2023 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
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غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

قال الوزير في ما يسمى "حكومة الطوارئ" لدى الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون".

وقال في تصريح، اليوم الخميس، نمر "بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه".

وأضاف "نعمل ما بوسعنا ونسخّر كل إمكانياتنا لإعادة (المخطوفين) في غزة إلى بيوتهم".

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "جندييين (2) قتلا، مساء اليوم الخميس، في معارك غزة، ليرتفع العدد الكلي للقتلى من الجنود منذ بدء العملية البرية، قبل يومين، إلى 20 قتيلا".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد تحدثت اليوم الخميس، عن أن "الجيش مازال أمامه أياما أكثر صعوبة في معاركه البرية مع مقاتلي كتائب القسام في قطاع غزة".

وقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، تاميرهايمان، في مقال نشره موقع /القناة 12/ الإسرائيلية، "ما زلنا بعيدين عن كسر حماس، وستكون هناك أيام أكثر صعوبة".

وبحسب شهادات الجنود، يستخدم المقاتلون في قطاع غزة "الصواريخ المضادة للدروع في الهجوم على الآليات العسكرية، ويزرعون الألغام، لإعاقة التقدم البري للجيش في شمال القطاع".

وأشارت القناة /12/ العبرية، إلى أنه "كلما دخلت القوات الإسرائيلية إلى الداخل، اشتد الصدام".

وكانت اشتباكات مباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تصاعدت منذ فجر الثلاثاء الماضي، في مناطق عدة في شمال غزة، وعند معبر إيرز (بيت حانون) مع الاحتلال.

المصدر / وكالات
#غزة #ترشيح وزير حرب الاحتلال بيني غانتس #إصابة جنود إسرائيليين

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