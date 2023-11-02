فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يدخل سلاح المسيَرات وصواريخه تضرب الشمال المحتل

القدرة: الاحتلال منع سفر الجرحى للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر

ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس في البلاد

قيادي في حماس يحذر من إفراغ غزة ويتهم أميركا بتزويد الاحتلال بأسلحة محرمة

غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات تابعة لجيش الاحتلال على تخوم غزة

حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

الاحتلال يقر بمعارك "ضارية" في غزة وارتفاع قتلاه من الجنود والضباط إلى 332

السعودية تطلق حملة تبرعات شعبية لدعم غزة

850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات تابعة لجيش الاحتلال على تخوم غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن "مجاهدينا يواصلون في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده".

وأضاف الناطق العسكري المكنى أبو عبيدة في تسجيل صوتي له، مساء اليوم الخميس، دمرنا "كتيبة دبابات كاملة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو".

وأشار إلى "تنفيذ القسام هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة وتدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، خلال الهجمة"،

ونوه إلى أن "ناقلة الجند (النمر) سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا".

وشدد على أن " ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ، وسنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #صلاح ابو حسنين #حركة دبلوماسية #اقتحام جيش الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة