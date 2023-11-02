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حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية".

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس: إننا "نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وأشارت إلى أن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".

وشددت حماس على أن "تلك التصريحات والمخططات الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلامٍ في عقولهم؛ فشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض شعبنا إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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