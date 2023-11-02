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الاحتلال يقر بمعارك "ضارية" في غزة وارتفاع قتلاه من الجنود والضباط إلى 332

02 نوفمبر 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقر بمعارك "ضارية" في غزة وارتفاع قتلاه من الجنود والضباط إلى 332

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يخوض معارك ضارية في غزة في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مضيفا أنه "قصف 12 ألف هدف" في القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي، بأن "العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها"، وفق زعمه.

وكشف أن "عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلا"، مؤكدا أن "عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصا".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في العدوان على غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 17 قتيلا.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، استشهد خلاله أكثر من 9 ألاف فلسطيني، بينهم 3648 طفلا، وأصيب نحو 32 أخرين، كما استشهد 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

 

 

 

المصدر / وكالات
#غزة #يقر قانون #قصف الاحتلال لمنزل عائلة خليفة

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