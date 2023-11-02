فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 9 آلاف شهيد و32 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

"الغارديان" تهاجم فشل الاستجابة الإنسانية في حرب الاحتلال على غزة

"الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال بالقدس تزامنًا مع الحرب على غزة

مراسلون بلا حدود ترفع دعوى للجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد صحفيين بغزة

القسام تستهدف دبابات الاحتلال في عدة محاور بغزة.. ومقتل 17 جنديا صهيونيا

اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في طولكرم

الصحة: 9 آلاف شهيد و32 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
9 آلاف شهيد و32 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، عن تجاوز حصيلة الشهداء الفلسطينيين 9 آلاف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة منذ 27 يوما.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 9061 بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة فيما المصابين إلى أكثر من 32 ألف.

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 256 شهيدًا ومئات الجرحى".

في هذه الأثناء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي أسقط 10 آلاف قنبلة منذ بدء هجماته على قطاع غزة، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة تتجاوز ٢٥٠٠٠ طن ما يعني نحو ٧٠ طن لكل كيلومتر مربع.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #وزارة الخارجية القطرية #ناء ثلاث مدن مصرية في قطاع غزة. #جمع الصحف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة