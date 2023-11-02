فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يدخل سلاح المسيَرات وصواريخه تضرب الشمال المحتل

القدرة: الاحتلال منع سفر الجرحى للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر

ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس في البلاد

قيادي في حماس يحذر من إفراغ غزة ويتهم أميركا بتزويد الاحتلال بأسلحة محرمة

غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات تابعة لجيش الاحتلال على تخوم غزة

حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

الاحتلال يقر بمعارك "ضارية" في غزة وارتفاع قتلاه من الجنود والضباط إلى 332

السعودية تطلق حملة تبرعات شعبية لدعم غزة

850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

الصحة: 9 آلاف شهيد و23 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
...
9 آلاف شهيد و23 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، عن تجاوز حصيلة الشهداء الفلسطينيين 9 آلاف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة منذ 27 يوما.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 9061 بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة فيما المصابين إلى أكثر من 32 ألف.

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 256 شهيدًا ومئات الجرحى".

في هذه الأثناء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي أسقط 10 آلاف قنبلة منذ بدء هجماته على قطاع غزة، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة تتجاوز ٢٥٠٠٠ طن ما يعني نحو ٧٠ طن لكل كيلومتر مربع.

#غزة #وزارة الخارجية القطرية #ناء ثلاث مدن مصرية في قطاع غزة. #جمع الصحف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة