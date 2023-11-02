الصحة: 9 آلاف شهيد و23 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، عن تجاوز حصيلة الشهداء الفلسطينيين 9 آلاف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة منذ 27 يوما.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 9061 بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة فيما المصابين إلى أكثر من 32 ألف.

وأضاف القدرة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها 256 شهيدًا ومئات الجرحى".

في هذه الأثناء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي أسقط 10 آلاف قنبلة منذ بدء هجماته على قطاع غزة، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة تتجاوز ٢٥٠٠٠ طن ما يعني نحو ٧٠ طن لكل كيلومتر مربع.