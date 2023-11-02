"الغارديان" تهاجم فشل الاستجابة الإنسانية في حرب الاحتلال على غزة

هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية فشل الاستجابة الإنسانية في حرب (إسرائيل) البربرية على قطاع غزة المتواصلة منذ نحو شهر، محذرة من أنه لا يزال من الممكن إنقاذ الأرواح، ولكن الوقت ينفد أمام المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الفعالة.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس، إن الجهود الفورية لحشد جهود الإغاثة ـ مثل تعهد الحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني ـ تنضح بالرمزية.

وأوضحت أن هذه الجهود لا تتناسب مع الحجم الواضح ولا المدة المستقبلية للمأساة الإنسانية التي تحل في غزة، ولا مع الرعب العام في جميع أنحاء العالم مما يحدث.

وشددت الصحيفة على أن الأموال والقدرات المتاحة غير كافية على الإطلاق لدعم أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وفي ظل الوضع الراهن، فإن عدد الشهداء والمعاناة والبؤس الناجم عن نقص الغذاء والماء والمساعدة الطبية يمكن أن يكون في وقت قريب أكبر من ذلك الناجم عن القصف بحسب الصحيفة.

وأوضحت أنه غالبًا ما يحصد الجوع والمرض أرواحًا تفوق تلك التي يحصدها الرصاص والقنابل في الصراعات: وهذا خطر هنا أيضًا. وكل هذا يزداد سوءاً مع مرور الساعات والأيام، حيث أصبح القصف الجوي مصحوباً بعمليات برية عسكرية مكثفة.

وقالت “إذا أردنا أن نرى استجابة فعّالة من جانب المجتمع الدولي، فإن البداية الجيدة تتلخص في استصدار قرار إنساني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ تماماً كما حدث في أزمات غزة السابقة، بما في ذلك أزمة عام 2009. ومن الصعب أن نفهم لماذا لم يتم الاتفاق على ذلك بالفعل”.

وأضافت “كان من الواضح أن الدول الغربية ستحتاج إلى الاتفاق على صياغة القرار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الشرق أوسطية الوحيدة العضو حاليًا في مجلس الأمن. وفي الأسبوع الماضي، فشلوا في القيام بذلك، مما يعني أن أبو ظبي انضمت إلى روسيا والصين في عرقلة الصفقة”.

ولم تكن النقطة المطروحة للنقاش هي الإجراء الجوهري، بل الكلمات التي استخدمت لوصف ما فعلته حماس ورد فعل (إسرائيل) وهي صياغة توازن بين إدانة حماس والتأكيد على حقوق (إسرائيل) والقيود المفروضة عليها.

كان ينبغي على الدبلوماسيين قضاء عطلات نهاية الأسبوع في حل هذه المشكلة حتى يتمكنوا من إعادة قرار جديد يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة التوقيع عليه.

وبعد ذلك فإن مجلس الأمن ـ الهيئة الأقوى والأكثر صلة بمثل هذه الأزمات ـ سوف يكون متفقاً مع ما صوتت لصالحه أغلبية كبيرة من أعضاء الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة في الجمعية العامة.

وهذا من شأنه أن يفتح الطريق أمام ترتيبات عدم التضارب بالنسبة لوكالات المعونة. وترغب وكالات الإغاثة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار

لكن في غياب وقف إطلاق النار فمن الشائع أن يتفق المتحاربون على الترتيبات ــ التي تشارك فيها الأمم المتحدة في كثير من الأحيان ــ لحماية العمل الإنساني.

لسنوات، بينما كان التحالف الذي تقوده السعودية يقصف اليمن، كانت وكالات الإغاثة تقوم بالإبلاغ عن الطرق التي تسلكها قوافل الإغاثة اليومية، مع العلم أنها لن تتعرض للهجوم. والشيء نفسه مطلوب في غزة وهذا هو ما تعنيه الوقفات والممرات الإنسانية عمليا.

وبالتوازي مع ذلك، يجب وضع خطط لتوسع هائل يتجاوز مجرد قطرات الطعام والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات عبر معبر رفح من مصر إلى غزة.

وستنشر الأمم المتحدة قريبا خطة استجابة، ربما لمدة ستة أشهر أولية، تسعى للحصول على مئات الملايين من الدولارات. ولابد من النظر في هذا الأمر على الفور في مؤتمر تمويل الطوارئ، ربما في جنيف، تحت رئاسة ذات مصداقية ـ وتتمتع السويد وسويسرا بسجل جيد في العمل مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وسيتعين على الجهات المانحة، وخاصة الغرب ودول الشرق الأوسط، ضمان تمويل الاستجابة بالكامل في يوم الاجتماع.

ومن ثم يمكن لوكالات الإغاثة – الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر – تنظيم آلاف العمال ومئات الشاحنات وآلاف الأطنان من الإمدادات اللازمة في غزة يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع، في المستقبل كما نرى.

وخلصت الغارديان إلى أن سكان غزة يواجهون حياة بائسة حقا، حتى بمعايير ما عانوا منه لفترة طويلة. في الشهر الماضي، كان لدى السكان المدنيين في مدينة غزة منازل حديثة، مزودة بالمياه الجارية والكهرباء والإنترنت. كان لديهم متاجر ومخابز ومدارس وعيادات ومستشفيات.

وبالنسبة لمئات الآلاف من الناس، انتهى كل ذلك. وينام العديد من الذين فروا من الجنوب الآن في ملاجئ مكتظة تابعة للأمم المتحدة، أو في سيارات، أو في أكواخ مؤقتة مغطاة بأغطية من البلاستيك. إنهم يجمعون الحطب لغلي الماء القذر لتليين المعكرونة لعائلاتهم.

ويستخدمون علامات لا تمحى على أرجل أطفالهم ووركهم، بحيث إذا شوهت جثثهم بسبب القصف، ربما يمكن على الأقل تسجيل أسمائهم.

الساعة تدق. وإلى أن يتم تنفيذ عملية إنسانية واسعة النطاق، فإن الخسائر في الأرواح سوف تتسارع. ويمكن إنقاذ الأرواح، ولكن ليس من خلال الاستمرار في التقاعس عن العمل.

المصدر / وكالات