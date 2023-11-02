فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 9 آلاف شهيد و32 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

"الغارديان" تهاجم فشل الاستجابة الإنسانية في حرب الاحتلال على غزة

"الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال بالقدس تزامنًا مع الحرب على غزة

مراسلون بلا حدود ترفع دعوى للجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد صحفيين بغزة

القسام تستهدف دبابات الاحتلال في عدة محاور بغزة.. ومقتل 17 جنديا صهيونيا

اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في طولكرم

مراسلون بلا حدود ترفع دعوى للجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد صحفيين بغزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان نشرته المنظمة، أن الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب.

كما أوضحت أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال دمّر مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة التي تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ 27 يوما.

مقتل 34 صحفيا منذ بداية الحرب

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن 34 صحفيا قتلوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة،  في السابع من أكتوبر الماضي، وإن 12 منهم على الأقل قُتلوا خلال تغطيتهم لأحداث الحرب، 10 منهم قتلوا في غزة، وواحد في لبنان.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "إننا ندعو إلى ذلك (التحقيق) منذ عام 2018، في حين تظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى إلحاح الحاجة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".

وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها مراسلون بلا حدود إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.

فقد قدمت المنظمة دعوى في مايو/أيار 2018 بشأن صحفيين فلسطينيين سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة.

كما قدمت دعوى أخرى في مايو/أيار 2021 بعد الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة حينها.

كما أيدت مراسلون بلا حدود الشكوى التي قدمتها قناة الجزيرة بشأن مقتل مراسلتها من فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار 2022.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، مما أدى إلى استشهدا أكثر من 8800 فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألفا آخرين.

المصدر / وكالات
#قطاع غزة #مراسلون بلا حدود #صحفيو غزة #جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة