سرايا القدس تشتبك مع قوة راجلة للاحتلال شرق خانيونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن قوات النخبة لديها اشتبكت اليوم الخميس مع قوة راجلة من الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للاحتلال من 6 آليات ميركافاة و4 جرافات شرقي خان يونس.

وتواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال التي تتوغل من أكثر من محور في غزة وشمالها.

وتمكنت كتائب القسام من تدمير أكثر من 27 آلية للاحتلال والإجهاز على عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال، واعترف الاحتلال رسميا بمقتل 17، وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين