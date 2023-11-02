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مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في طولكرم

02 نوفمبر 2023 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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قتل مستوطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، ظهر اليوم الخميس، إثر تعرض سيارتهم لعملية إطلاق نار وانقلابها قرب مفترق بيت ليد بطولكرم، في تصاعد جديد للمقاومة في الضفة الغربية بمعركة "طوفان الأقصى".

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين بالقرب من تقاطع بيت ليد بين "عيناب وشافي شومرون" أدى إلى انقلاب سيارة مستوطن أصيب بجروح خطيرة.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت الحواجز العسكرية الواصلة للمنطقة وشددت الخناق على حركة المواطنين.

وأطلقت حراكات شبابية الدعوة لأصحاب المنازل والمحال التجارية لإطفاء كاميرات المراقبة وحذف التسجيلات وإتلافها وحماية ظهر المقاومين من وصول الاحتلال لهم.

وتصاعدت عمليات المقاومة والاشتباك مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث نفذ مقاومون الليلة الماضية وفجر اليوم عمليات إطلاق نار واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات بتصدي مقاومين لاقتحامات قوات الاحتلال لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في عدد من المناطق إثر اقتحامات قوات الاحتلال فجر اليوم، وتنفيذ حملة اعتقالات طالت أكثر من 60 مواطنًا؛ أغلبهم أسرى محررون من حماس وبينهم سيدتان.

وأطلق مقاومون تجاه قوات الاحتلال في مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله، وفي بلدة بيتونيا في رام الله، وفي مدينة نابلس ومنطقة جبل الطور بالمدينة، وفي طولكرم استهدف مقاومون طائرة مسيرة في سماء مدينة طولكرم، ونفذت عمليات إطلاق نار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوبا وبوابة تسانعوز غربا

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، ومخيم الدهيشة للاجئين جنوبي شرق مدينة بيت لحم، وأحياء الطيرة ورام الله التحتا بـمدينة رام الله، وبلدة بيتونيا غربا، واستهداف البرج العسكري على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالعشرات من زجاجات المولوتوف الحارقة.

المصدر / وكالات
#قوات الاحتلال #عملية فدائية #الضفة الغربية

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