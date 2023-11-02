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أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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من جرحى العدوان المتواصل على قطاع غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أنّ أكثر من عشرين ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع إلى مصر، أمس الأربعاء، عن طريق معبر رفح.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إنّ "الإمكانية محدودة لحصول الجرحى على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال".

وأوضحت أطباء بلاد حدود أنّ "موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكّنوا من مغادرة غزة".

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة "السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقا، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه "يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".

#قطاع غزة #جرائم الاحتلال #عدوان الاحتلال #طوفان الأقصى

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