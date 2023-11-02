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ماذا جاء في رسالة مقاتلي حزب الله إلى المقاومة في غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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أبرقت المقاومة الإسلامية في لبنان، الجناح العسكري لحزب الله رسالة تضامن ودعم إلى المقاومة الفلسطينية في غزة وهي تتصدى ببسالة إلى عدوان الاحتلال في القطاع.

وجاء في الرسالة التي نشرتها كتائب القسام على قناتها في تلغرام: "إن بعضَ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح، لنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب".

وقالت: "يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونسائكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير".

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وأضافت الرسالة "أنتم يا أبطال القضيّة والجهاد، وقوافل العزم والاستشهاد، لقد مرّغتُم أنف هذا الكيان الهشّ، وأريتُم العالم بحقّ أنّهم أوهن مِن بيت العنكبوت وأن التحرير باتَ قريبًا".

وأكدت المقاومة اللبنانية أن "يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #حماس #حزب الله #كتائب القسام #المقاومة الفلسطينية

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