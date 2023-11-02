الصين: غزة ستكون "محور اهتمامنا" خلال ترؤسنا لمجلس الأمن

قالت الصين، أمس الأربعاء، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون "محور اهتمامها" خلال ولايتها لرئاسة مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تولت الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في مؤتمر صحفي، إن "الصراع في غزة سيكون نقطة محورية خلال أعمال المجلس المقبلة".

وأضاف تشانغ أن "المجلس يركز على هذه القضية منذ بضعة أسابيع وستظل محور عمل المجلس، لاسيما خلال الرئاسة الصينية له".

وأوضح المسؤول الصيني أن "المجلس سيسعى جاهدا من أجل وقف إطلاق النار، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحد من الكوارث الإنسانية..".

المصدر / الأناضول