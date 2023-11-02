القسام تستهدف دبابات الاحتلال في عدة محاور بغزة.. ومقتل 17 جنديا صهيونيا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الخميس، أن مقاتليها استهدفوا دبابة وجرافتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إنها استهدفت دبابة حولها عدد من جنود الاحتلال في جحر الديك جنوب شرق غزة بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدفت فجر الخميس دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال في عدة محاور شمالي قطاع غزة وجنوب شرق غزة وكذلك جنوب غرب المدينة.

واعترف جيش الاحتلال رسمياً بمقتل 17 من ضباطه وجنوده بنيران المقاومين منذ الثلاثاء الماضي خلال التصدي لتوغل الاحتلال في أكثر من محور بالقطاع.

والأربعاء، أعلنت "القسام" تدمير دبابتين و4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون.

المصدر / فلسطين أون لاين