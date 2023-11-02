فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد نفاد الوقود.. الصحة: توقف مولد الكهرباء الرئيسي بمستشفى الأندونيسي

القسام تستهدف دبابات الاحتلال في عدة محاور بغزة.. ومقتل 17 جنديا صهيونيا

اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

روسيا: (إسرائيل) دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

"الصحة العالمية": مستشفى السرطان بغزة متوقف عن العمل

طبيب نرويجي: وجود قاعدة عسكرية بمستشفى الشفاء كذبة إسرائيلية

زلزال يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

الصين: غزة ستكون "محور اهتمامنا" خلال ترؤسنا لمجلس الأمن

حرب الأنفاق تحتدم.. أولى شهادات جنود الاحتلال تتدفّق من غزة

مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم الكفاح الفلسطيني

القسام تستهدف دبابات الاحتلال في عدة محاور بغزة.. ومقتل 17 جنديا صهيونيا

02 نوفمبر 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
...

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الخميس، أن مقاتليها استهدفوا دبابة وجرافتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إنها استهدفت دبابة حولها عدد من جنود الاحتلال في جحر الديك جنوب شرق غزة بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدفت فجر الخميس دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال في عدة محاور شمالي قطاع غزة وجنوب شرق غزة وكذلك جنوب غرب المدينة.

واعترف جيش الاحتلال رسمياً بمقتل 17 من ضباطه وجنوده بنيران المقاومين منذ الثلاثاء الماضي خلال التصدي لتوغل الاحتلال في أكثر من محور بالقطاع.

والأربعاء، أعلنت "القسام" تدمير دبابتين و4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #كتائب القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة