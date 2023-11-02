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"الصحة العالمية": مستشفى السرطان بغزة متوقف عن العمل

02 نوفمبر 2023 . الساعة 07:32 بتوقيت القدس
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مرضى السرطان فروا من القصف الصهيوني على مستشفى الصداقة إلى الطابق الأرضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية توقف العمل حاليا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على منصة "اكس".

ودعا غيبريسوس إلى تقديم "دعم عاجل من أجل إنقاذ الحياة".

وذكر أن المستشفى خارج الخدمة حاليا بسبب نقص الوقود والغارات الجوية في محيطه.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

بدوره، ذكر مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال عاود استهداف المستشفى.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017)، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

المصدر / الأناضول
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