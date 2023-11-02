فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام: دمرنا 4 آليات وأجهزنا على قوة راجلة إسرائيلية في بيت حانون

"الصحة العالمية": مستشفى السرطان بغزة متوقف عن العمل

طبيب نرويجي: وجود قاعدة عسكرية بمستشفى الشفاء كذبة إسرائيلية

زلزال يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

حرب الأنفاق تحتدم.. أولى شهادات جنود الاحتلال تتدفّق من غزة

مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم الكفاح الفلسطيني

معروف يحذر من خروج جميع المستشفيات عن الخدمة بسبب العدوان

إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لمنع اتّساع نطاق الحرب

عدوان الاحتلال يوقف عمل المستشفى الوحيد لمرضى السرطان بغزة

زلزال يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

02 نوفمبر 2023 . الساعة 07:22 بتوقيت القدس
...

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور صباح اليوم الخميس، حسب ما أفاد به المرصد الأميركي للزلازل.

وقال المرصد إن مركز الزلزال يقع غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

وأدى الزلزال لسقوط حطام بعض المباني في المدينة التي هرع كثير من سكانها إلى الشوارع. ولم ترد في الحال أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات.

وأضافت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا تحت سطح البحر، وعلى بعد 15 كيلومترا من مدينة كوبانغ، عاصمة الإقليم. ورجحت حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة شعروا بالزلزال بقوة.

يذكر أن تيمور جزيرة مقسّمة بين شطر غربي يُعد جزءا من الأراضي الإندونيسية، وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلة ذات سيادة.

حزام النار

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، تسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في حدوث تسونامي في المحيط الهندي، مما أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلند.

 

المصدر / وكالات
#اندونيسيا #جزيرة تيمور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة