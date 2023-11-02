اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إطلاقها دفعةً كبيرةً من الطائرات المسيرة، خلال الساعات الماضية، على "أهداف عدّة في عمق الكيان الصهيوني"، وأكدت وصولها إلى أهدافها.

وجاء في البيان، الذي نشره مساء الأربعاء المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع: "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عملياتنا العسكرية، دعماً لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابةً لنداء الشعب اليمني ومطالبه، وشعوب الأمة كافة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".

ونشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد وصوراً للعمليات المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي، عمليات إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون ذلك، كشف جيش الاحتلال، عن وصول سفن محملة بصواريخ تابعة لسلاح البحر، إلى منطقة البحر الأحمر، على خلفية إعلان صنعاء شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أنّ "المسلحين اليمنيين أطلقوا صاروخ أرض – أرض، يتراوح مداه بين 1000 و1500 كيلومتر"، لافتةً إلى أنه صاروخ يحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، قد قال يوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة الأميركية أرسلت تهديداتٍ إلى اليمن، "فما كان من القوات المسلحة اليمنية إلّا أن ردّت بإطلاق الصواريخ المُوجَّهة نحو (إسرائيل)".

المصدر / وكالات