غالانت يعرب عن أسفه لدفع قواته "ثمنا" خلال معارك غزة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن توغل قواته بقطاع غزة حقق "إنجازات مهمة"، لكنه أعرب عن أسفه لدفعها "ثمنا" خلال المعارك.

وقال غلانت في كلمة متلفزة لغالانت: "التقيت اليوم جنود الجيش على حدود قطاع غزة (..) إنهم ينفذون عملية حازمة، وهناك تعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية".

وأضاف: "للأسف هناك أيضا ثمن ندفعه، مثلما يحدث في كل معركة".

ومساء الثلاثاء، اعترف غالانت خلال لقائه جنود في قاعدة "بلماحيم" الجوية وسط (إسرائيل)، بـ"دفع ثمن باهظ" خلال المعارك في غزة، رغم تأكيده تحقيق الجيش "إنجازات كبيرة"على حد زعمه.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة قتلاه بقطاع غزة منذ الثلاثاء إلى 15، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 328، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

المصدر / الأناضول