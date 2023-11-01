القسام: دمرنا 4 آليات وأجهزنا على قوة راجلة إسرائيلية في بيت حانون

‏أعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها تمكنت من تدمير أربع آليات إسرائيلية والإجهاز على قوة راجلة في مدينة بيت حانون بقطاع غزة.

‏وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت أربع آليات وأجهزت على قوة راجلة متمركزة داخل احد المباني في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة

‏وأضافت بأن كتائب القسام قصفت قوات المتواجدة في منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة بقذائف الهاون.

وفي السياق، قال قائد ميداني في كتائب القسام إن عدد القتلى بصفوف جنود الاحتلال أكبر مما يتم إعلانه.

وأضاف في تصريح صحفي، بثته قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم: "فجرنا آليات إسرائيلية عدة ومقاتلونا يشتبكون مع قوات الاحتلال في أكثر من محور".

وتابع "دبابات الاحتلال تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها بسبب المقاومة الشرسة".

‏وأعلنت "هيئة البث" الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 14 قتيلا خلال 24 ساعة في حين أكدت "كتائب القسام"، في تصريح مقتضب لها اليوم الأربعاء، أن قتلى جنود الاحتلال أكبر من المعلن بكثير.

المصدر / فلسطين أون لاين