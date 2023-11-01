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بدء مغادرة الدفعة الأولى من جرحى قطاع غزة إلى مصر

01 نوفمبر 2023 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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بدء مغادرة الدفعة الأولى من جرحى قطاع غزة إلى مصر

انطلقت أولى مجموعات الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه مصر عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء، ضمن مجموعة قوامها نحو 80 جريحا من الحالات الخطيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن معبر رفح فتح أمام عشرات مركبات الإسعاف المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة لنقل الجرحى الذين يحتاجون لعلاج وعمليات جراحية من الصعب إجراؤها في القطاع.

وباشرت الحكومة المصرية بتجهيز مشافي خاصة لاستقبال الجرحى في سيناء، على أمل أن يتم السماح لبقية الجرحى من الحالات الصعبة والذين يزيد عددهم عن 3 آلاف بالخروج من غزة للعلاج، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

في هذه الأثناء تجمع مئات من حاملي الجنسيات الأجنبية والعربية قرب بوابة معبر رفح بإنتظار مغادرتهم للقطاع، منذ ساعات صباح اليوم.

وقالت هيئة المعابر في غزة إن نحو 500 من حاملي الجنسيات الأجنبية والعربية سيغادرون قطاع غزة.

وأضافت هيئة المعابر أنها ستقوم بإعداد كشوفات خاصة بحملة الجنسيات الأجنبية لتمهيد خروجهم.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح لخروج الجرحى وحاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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