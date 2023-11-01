استشهاد 4 فلسطينيين برصاص وقصف إسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين متأثرين بإصاباتهم جراء قصف الطيران الإسرائيلي موقعا في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن الشابين وئام أحمد الحريري ومحمد يونس جرار استشهدا بعد إصابتهما بجروح حرجة إثر قصف من الطيران الإسرائيلي فيما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وأوضح بكر أن شابا آخر استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي بالرأس أثناء تواجده في ساحة مستشفى جنين، كما أصيب 6 آخرون بجروح متوسطة بالرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن فلسطينيا رابعا استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين للمرة الثانية خلال ساعات عقب اعتقال أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في جنين عطا أبو رميلة.

واندلعت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وجيش الاحتلال الذي نشر قناصة على البنايات المرتفعة المطلة على المخيم، وفقا للمصادر.

كما نفذت طائرات الاحتلال قصفا على موقع في حي جورة الذهب في المخيم، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة الى المخيم برفقة جرافات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين