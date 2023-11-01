فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص وقصف إسرائيلي في الضفة الغربية

الصحة: 8796 شهيدًا وأكثر من 22 ألف جريح في غزة منذ بدء العدوان

حماس تدعو إلى موقف تاريخي وحاسم لوقف مجازر الاحتلال بغزة

العاصف .. طوربيد من إنتاج القسام يدخل الخدمة بطوفان الأقصى

استقالة مسؤول أممي احتجاجا على عدم تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة

مشعل: المقاومون "يذيقون" الاحتلال الويلات في قطاع غزة

أبو عبيدة: أدخلنا أسلحة جديدة للمعركة وغزة ستكون مقبرة العدو

مستشفيات غزة.. ممرات مكتظة بالجرحى وعمليات دون تخدير

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين من نخبته شمال غزة

الأميركيون المسلمون لبايدن: لا تصويت لك بدون وقف النار بغزة

الصحة: 8796 شهيدًا وأكثر من 22 ألف جريح في غزة منذ بدء العدوان

01 نوفمبر 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
...
8796 شهيدًا وأكثر من 22 ألف جريح في غزة منذ بدء العدوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم (الأربعاء)، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 8796 منذ بدء العدوان الإسرائيلي البربري على القطاع في السابع من الشهر الماضي.

وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 3648 طفلاً، و2290 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 22219 بجراح مختلفة.

وأضاف أن 132 من الطواقم الصحية استشهدوا جراء عدوان الاحتلال، إضافة إلى تدمير 25 سيارة و58 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركز للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود.

وأوضح القدرة أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الصحة حتى اللحظة عن مفقودين بلغ 2030 بلاغاً، منهم 1120 طفلاً.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح "كارثياً"، حيث وصل إلى مرحلة "نفاذ الوقود وخروج المؤسسات الصحية عن الخدمة".

وناشد القدرة الرئيس التركي بالتدخل العاجل لتزويد المستشفى التركي بالوقود، كما ناشد الدول المنتجة للنفط بضرورة التدخل بتزويد المستشفيات بالوقود اليوم.

وثمن القدرة الخطوة التي قام بها الأشقاء في مصر بخروج عدد من الجرحى للمشافي المصرية، وأكد على ضرورة العمل على خروج كافة الجرحى الذين لا يتوفر لهم الخدمة الصحية المناسبة في غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الحراك النقابي الصحفي #أزمة مياه في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة