استقالة مسؤول أممي احتجاجا على عدم تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة

أعلن مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، كريغ مخيبر، استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

وقال مدير مكتب المفوضية، اليوم الثلاثاء، إن "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية، واصفا ما يحدث في غزة، بأنه حالة إبادة جماعية".

وقال إن "هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".

بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن "قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال، بعد أن لقي أكثر من 3500 طفل حتفهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة".

من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، إن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تخلت عن مسؤولياتها بشمال القطاع، وقصرت عملها في الجنوب، واحتجزت المساعدات وقامت بتأخير إدخال الشاحنات إلى غزة".

يأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة سقط جراءها ما لا يقل عن 400 شهيد، حسب وزارة الصحة في غزة، إضافة إلى عد كبير من الجرحى بعد استهداف مبنى سكني قرب المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين