مشعل: المقاومون "يذيقون" الاحتلال الويلات في قطاع غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل: "إن المقاومين "يذيقون" الاحتلال الويلات في قطاع غزة، والاحتلال مهزوم عسكريًا والآن ينتقم من الأطفال".

وأضاف مشعل، في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن "الاحتلال هُزم عسكرياً والآن ينتقم من الأطفال"، مدينا "جريمة الاحتلال الإجرامية البشعة في مخيّم جباليا"، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، جلهم من الاطفال والنساء.

وأشار إلى أن مئات العائلات شُطبت من السجلّات المدنيّة نتيجة لعدوان الاحتلال على قطاع غزّة

وطالب بـ"فتح معبر رفح وإدخال المساعدات بدون حدود، ووقف هذه الجريمة.. فكم أسبوعا يجب أن ننتظر".

وشدد مشعل أن "كل من يحمل السلاح عليه مسؤولية أن ينتصر للأقصى والأمة"، داعيا "العلماء إلى تغيير قواعد اللعبة بإصدار الفتاوى والتحرّك بالضغط على الحكّام من أجل ما يحدث في غزّة".

وأكد أن "المقاومة تفوّقت على العدو استخباراتيًا وميدانيًّا وإعلاميًّا وفي كل المجالات بالحرب، وهي جاهزة ومستعدّة لكل توغّلات الاحتلال في كلّ المحاور بقطاع غزّة".

المصدر / فلسطين أون لاين