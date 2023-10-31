أبو عبيدة: أدخلنا أسلحة جديدة للمعركة وغزة ستكون مقبرة العدو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء، أنها ستفرج عن عدد من المحتجزين الأجانب لديها في غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى "أبو عبيدة" في كلمة مصورة، إن "بعض الدول تدخلت من خلال وسطاء لتحرير بعض المحتجزين لدينا من الجنسيات الأجنبية، وقد أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد منهم خلال الأيام القادمة في ظل عدم حاجتنا لاستمرار احتجازهم".

ونفى أبو عبيدة وصول القوات الإسرائيلية إلى أي محتجز لدى كتائب القسام، معتبرا أنه "إن صحت رواية الاحتلال فقد يكون تم مع جهات منفردة بين أيديها محتجزين".

واعتبر أن "تفاخر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتحرير محتجزة واحدة بعد نحو شهر من المعركة يعني أنه يحتاج إلى 20 عاما لتحرير أسراه على هذه الطريقة".

من جهة أخرى قال أبو عبيدة إن سلاح البحرية في القسام تمكن من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.

وأضاف "استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة".

ونشر القسام مقطع فيديو للطوربيد أثناء استخدامه في عملية هجومية ضد زوارق جيش الاحتلال في عرض البحر المتوسط.

إلى ذلك، أكد أبو عبيدة أن عمليات القسام الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية

وأشار إلى أن جيش الاحتلال تقدم في مناوراته البرية في ثلاثة محاور شمال غرب وجنوب مدينة غزة.

وأكد أن القسام يواصل التصدي المدروس للقوات المتوغلة وخاض ولا يزال مواجهات واشتباكات ضارية معها.

وذكر أنه "رغم أن جيش الاحتلال توغل في مناطق مفتوحة ومحروقة ومحاولته الالتفاف على النقاط الدفاعية إلا أن عناصرنا التحموا مع القوات في كل مواقع التقدم ولا يزال لدينا الكثير".

وبين أبو عبيدة عن تدمير 22 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي متوغلة في قطاع غزة وتنفيذ عمليات تسلل والتفاف وإغارة في جميع محاور التوغل ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين