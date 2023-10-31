الأميركيون المسلمون لبايدن: لا تصويت لك بدون وقف النار بغزة

قال أميركيون مسلمون وبعض نشطاء الحزب "الديمقراطي" الحاكم، اليوم الثلاثاء، إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين، وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن بانتخابات الرئاسة عام 2024 ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا "المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي" بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار بحلول الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

ويضم هذا المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات من المرجح أن تؤثر على نتيجة الانتخابات مثل "ميشيغان" و"أوهايو" و"بنسلفانيا".

وفي رسالة مفتوحة بعنوان "إنذار لوقف إطلاق النار 2023" تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين "لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وكتب المجلس في رسالته المفتوحة، قائلا إن "دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، لعب دورا مهما في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم من قبل".

وأصدر الأمريكيون المسلمون في "مينيسوتا"، التي يعتزم بايدن زيارتها غدا الأربعاء، إنذاراً مماثلاً الأسبوع الماضي يتعلق بوقف إطلاق النار مع تحديد ظهر اليوم موعدا نهائيا لذلك. وقالوا إنهم يعتزمون تنظيم احتجاج وقت زيارة الرئيس للولاية.

المصدر / وكالات